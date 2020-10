Tale e Quale Show 2020: le imitazioni di oggi e la classifica

Questa sera, venerdì 2 settembre 2020, va in onda la terza puntata di Tale e Quale Show 2020, il programma di Carlo Conti che vede 10 concorrenti sfidarsi a suon di imitazioni. A giudicarli la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme più, occasionalmente, un quarto giudice d’eccezione. Ma quali sono le imitazioni di oggi di Tale e Quale Show 2020? Di seguito tutti gli abbinamenti:

Barbara Cola imiterà Adele

Francesca Manzini imiterà Giusy Ferreri

Carolina Rey imiterà Britney Spears

Carmen Russo imiterà Raffaella Carrà

Giulia Sol imiterà Elodie

Sergio Muniz imiterà Maurizio Vandelli

Francesco Paolantoni imiterà Mino Reitano

Pago imiterà Fabrizio Moro

Virginio imiterà George Michael

Luca Ward imiterà Barry White

In giuria, come detto, oggi ci saranno: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Al loro fianco un quarto giudice d’eccezione: l’imitatore e comico Ubaldo Pantani. A loro il compito di valutare al meglio le 10 esibizioni. Presente poi, con la sua jingle machine, Gabriele Cirilli, che verso la fine della puntata interpreterà, con tutti i protagonisti dello show, un successo del cantante in cui si è trasformato.

La classifica prima della terza puntata

Ma qual è la classifica dopo la seconda puntata andata in onda venerdì 25 settembre 2020? Il pubblico ha tributato la prima standing ovation della decima edizione alla Proud Mary di Barbara Cola che si è trasformata Tina Turner, una delle migliori viste nel programma, vincendo con 75 punti la puntata. Distaccata a 60 punti Giulia Sol che ha affrontato il mito di Whitney Houston in Greatest Love of All, piazzandosi di nuovo sul podio; terza la sorprendete Carolina Rey che si è misurata con la difficile vocalità di Arisa ne La Notte.

Fuori dal podio solo per un punto Pago, che ha imitato Gianni Morandi in Scende la notte, seguito da Virginio che invece ha ottenuto 47 punti con Diodato e Fai rumore. Poi 37 punti per Sergio Muniz che ha vestito i panni di Enrique Iglesias e Francesca Manzini alle prese con Levante. Chiudono la classifica penultimi, ex aequo a 35 punti, Francesco Paolantoni, come sempre il più divertente con il falsetto e i capelli lunghi di un Alan Sorrenti d’annata, e Luca Ward non troppo a fuoco con Ligabue. Ultima a 31 punti Carmen Russo che interpretava Sabrina Salerno.

Streaming e tv

Abbiamo visto le imitazioni e la classifica di Tale e Quale Show 2020, ma dove vedere lo show in tv e live streaming? Il programma va in onda tutti i venerdì sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.

