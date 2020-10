Tale e Quale Show 2020: le imitazioni di oggi e la classifica

Questa sera, venerdì 23 ottobre 2020, va in onda la sesta puntata di Tale e Quale Show 2020, il programma di Carlo Conti che vede 10 concorrenti sfidarsi a suon di imitazioni. A giudicarli la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme più, occasionalmente, un quarto giudice d’eccezione che stasera sarà Nino Frassica. Ma quali sono le imitazioni di oggi di Tale e Quale Show 2020? Di seguito tutti gli abbinamenti:

Barbara Cola sarà Fiorella Mannoia

Francesca Manzini sarà Patty Pravo

Carolina Rey sarà Elisa

Carmen Russo sarà Madonna

Giulia Sol sarà Irene Cara

Sergio Muniz sarà Mal

Francesco Paolantoni sarà Frank Sinatra

Pago sarà Bruce Springsteen

Virginio sarà Bruno Mars

Luca Ward sarà Domenico Modugno

In giuria, come detto, oggi ci saranno: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. A loro il compito di valutare al meglio le 10 esibizioni. Presente poi, con la sua jingle machine, Gabriele Cirilli, che verso la fine della puntata interpreterà, con tutti i protagonisti dello show, un successo del cantante in cui si è trasformato.

La classifica prima della sesta puntata

Ma qual è la classifica generale dopo la quinta puntata andata in onda venerdì 16 ottobre 2020? Davanti a tutti in prima posizione al momento c’è Pago con 290 punti; secondo Virginio (278 punti); terza Barbara Cola (277 punti). Saranno loro tre a contendersi la vittoria finale della decima edizione di Tale e Quale Show?

Streaming e tv

Abbiamo visto le imitazioni e la classifica di Tale e Quale Show 2020, ma dove vedere lo show in tv e live streaming? Il programma va in onda tutti i venerdì sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.

