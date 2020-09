Tale e Quale Show, le anticipazioni della seconda puntata in onda su Rai 1

Torna l’appuntamento serale con Tale e Quale Show, il programma d’intrattenimento in onda su Rai 1 che torna con una nuova edizione, la decima per la precisione, e con la conduzione fedele di Carlo Conti. Tantissime esibizioni dal vivo e tutte in diretta, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. Sono partiti in dieci i concorrenti che dovranno imitare le più grandi star della musica italiana ed internazionale: a votare le loro esibizioni sarà ovviamente una giuria che sarà composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Vediamo quali sono le anticipazioni della seconda puntata di Tale e Quale Show, in onda venerdì 25 settembre 2020 in prima serata, ore 21:25, su Rai 1.

Tutto su Tale e Quale Show: concorrenti, giudici, come si vota, streaming

Tale e Quale Show, le anticipazioni della seconda puntata

La seconda puntata di Tale e Quale Show va in onda in diretta dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma e i dieci concorrenti dovranno interpretare al meglio i big della musica nazionale ed internazionale, imitando lo stile, la voce e cantando sulle basi e sugli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Il vincitore della scorsa puntata è stato Virginio, con una magistrale interpretazione di Justin Timberlake sulle note di “Can’t stop the feeling”. A seguire Pago e Giulia Sol, che hanno interpretato rispettivamente Francesco Gabbani e Giorgia.

I giudici della decima edizione

Per questa seconda puntata, ecco chi imiterà chi: Barbara Cola sarà Tina Turner, Francesca Manzini invece sarà Levante. Carolina Rey interpreterà Arisa, Carmen Russo invece interpreterà Sabrina Salerno, Giulia Sol invece onorerà Whitney Houston e Sergio Muniz invece sarà Enrique Iglesias. Infine Francesco Paolantoni sarà Alan Sorrenti e Pago interpreterà Gianni Morandi. Virginio, il vincitore della precedente puntata, proverà a fare il bis con Diodato e Luca Ward sarà invece Ligabue. A giudicare il loro operato saranno ovviamente i tre giudici e a votare sarà il pubblico da casa. Per questa seconda puntata ci sarà un giudice d’eccezione a valutare le performance: parliamo di Lino Guanciale, fresco di matrimonio e a breve di ritorno su Rai 1 con la terza stagione de L’allieva.

I dieci concorrenti: chi sono

Inoltre, in questa decima edizione di Tale e quale show è tornato anche Gabriele Cirilli, il comico da una postazione da arbitro di tennis gestirà un “jingle machine” con la quale farà partire applausi e soltanto verso la fine della puntata interpreterà con tutti i protagonisti dello show un successo del vip di cui ha preso le sembianze. Il programma vi aspetta con la seconda puntata venerdì 25 settembre ore 21:25 su Rai 1.

Potrebbero interessarti Grande Fratello Vip 2020 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata live Grande Fratello Vip 2020, le anticipazioni sulla quarta puntata: concorrenti, ultime news Freedom – Oltre il confine: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 25 settembre