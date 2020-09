Tale e Quale Show, il giudice speciale della seconda puntata

Anche per questa seconda puntata, Tale e Quale Show porta in studio un giudice d’eccezione che si unisce con il suo parere alla giuria del programma. Chi vedremo al fianco di Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme? Già la prima puntata è stata un ottimo successo in termini di ascolti e la seconda puntata arriva venerdì 25 settembre 2020 in prima serata su Rai 1. I concorrenti, dieci, dovranno imitare altri cantanti dello scenario musicale sia italiano che internazionale. La scorsa settimana ha vinto Virginio con la sua imitazione di “Can’t stop the feeling” di Justin Timberlake, chi vincerà questa puntata? Ma torniamo all’ospite d’eccezione, il giudice per una notte che valuterà le esibizioni dei concorrenti.

Chi è il giudice speciale della seconda puntata di Tale e Quale Show?

Il giudice speciale della seconda puntata di Tale e quale show è Lino Guanciale: l’attore, fresco di nozze, è pronto a tornare su Rai 1 con la terza e ultima stagione de L’allieva, l’amatissima serie tv tratti dai libri di Alessia Gazzola che vede Guanciale recitare al fianco della Mastronardi. Soltanto poco tempo fa, l’attore è convolato a nozze con la sua attuale moglie, Antonella Liuzzi, un matrimonio arrivato all’improvviso e che ha stupito le sue fan. Guanciale, molto riservato sulla sua vita privata, si è sposato dopo aver interrotto una lunga relazione con la collega Antonietta Bello. Prima di arrivare ne L’allieva, l’abbiamo visto recitare in altre serie tv come Che Dio ci aiuti, La dama velata, Don Matteo, Non dirlo al mio capo e poi ha recitato ne La porta rossa, Stanotte a Venezia e Meraviglie – La penisola dei tesori. Per la seconda puntata di Tale e Quale Show invece sarà il giudice d’eccezione.

