Tale e Quale Sanremo: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Tale e Quale Sanremo, lo show condotto da Carlo Conti su Rai 1 per rendere omaggio al famoso Festival? In tutto andranno in onda due puntate: la prima sabato 16 febbraio 2023; la seconda e ultima sabato 25 febbrai0 2023. Ogni serata inizierà alle ore 21,25 e terminerà alle ore 00,15. La durata complessiva sarà quindi di circa 3 ore.

Streaming e tv

Dove vedere Tale e Quale Sanremo 2023 in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.

Cast

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Tale e Quale Sanremo, ma qual è il cast (concorrenti) della prima edizione in onda su Rai 1? Il varietà vedrà sul palco degli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma 13 artisti che, all’insegna del divertimento e della bravura, dovranno imitare in tutto e per tutto alcuni fra i cantanti che si sono esibiti al Festival di Sanremo. Ovviamente interpretando quei brani che hanno fatto la storia del Festival nel corso degli anni. Ma vediamo insieme l’elenco dei concorrenti: