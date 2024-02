Tale e Quale Sanremo 2024: anticipazioni e imitazioni della prima puntata

Questa sera, sabato 17 febbraio 2024, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Tale e Quale Sanremo 2024, uno speciale in due puntate che sarà un vero e proprio omaggio ai grandissimi artisti che hanno fatto la storia della kermesse canora che appena qualche giorno fa ha visto la chiusura della 74esima edizione. Alla conduzione, ovviamente, Carlo Conti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Qual è il cast (concorrenti) della prima puntata di Tale e Quale Sanremo 2024 in onda su Rai 1? Il varietà vedrà sul palco degli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma numerosi artisti che, all’insegna del divertimento e della bravura, dovranno imitare in tutto e per tutto alcuni fra i cantanti che si sono esibiti al Festival di Sanremo. Ovviamente interpretando quei brani che hanno fatto la storia del Festival nel corso degli anni. Ma vediamo insieme l’elenco dei concorrenti:

Nella prima puntata di “Tale e Quale Sanremo” i concorrenti in gara saranno Marco Carta, Luisa Corna, Enzo Decaro, Alessandro Greco, Pino Insegno, i Jalisse, Massimo Lopez, Mietta, Ilaria Mongiovì, la coppia formata da Alba Parietti e Valeria Marini, Gilles Rocca, Scialpi. Nella seconda puntata vedremo, invece, le esibizioni di Andrea Agresti, Gigliola Cinquetti, Paolo Conticini, Massimo Di Cataldo, Deborah Iurato, Ginevra Lamborghini, Pierpaolo Pretelli, Tiziana Rivale, Silvia Salemi, Lidia Schillaci e Virginio.

Le loro performance saranno valutate, come di consueto, dalla giuria ormai consolidata, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. A loro si aggiungerà un quarto giudice: nella prima puntata sarà Pupo. A differenza degli altri formati di Tale e Quale, stavolta il giurato aggiunto non sarà impersonato da un imitatore, ma sarà presente in studio l’originale.

Streaming e tv

Dove vedere Tale e Quale Sanremo 2024 in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.