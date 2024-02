Tale e Quale Sanremo 2024: cast, concorrenti, giuria, giudici, imitazioni, canzoni, quante puntate e streaming dello show

Da sabato 17 febbraio 2024 alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Tale e Quale Sanremo, uno speciale in due puntate che sarà un vero e proprio omaggio ai grandissimi artisti e alle straordinarie canzoni che hanno fatto la storia della kermesse canora che appena qualche giorno fa ha visto la chiusura della 74esima edizione. Alla conduzione, ovviamente, Carlo Conti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio, come chi sono i cantanti e i giudici.

Cast (concorrenti)

Qual è il cast (concorrenti) di Tale e Quale Sanremo 2024 in onda su Rai 1? Il varietà vedrà sul palco degli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma numerosi artisti che, all’insegna del divertimento e della bravura, dovranno imitare in tutto e per tutto alcuni fra i cantanti che si sono esibiti al Festival di Sanremo. Ovviamente interpretando quei brani che hanno fatto la storia del Festival nel corso degli anni. Ma vediamo insieme l’elenco dei concorrenti:

Nella prima puntata di “Tale e Quale Sanremo” i concorrenti in gara saranno Marco Carta, Luisa Corna, Enzo Decaro, Alessandro Greco, Pino Insegno, i Jalisse, Massimo Lopez, Mietta, Ilaria Mongiovì, la coppia formata da Alba Parietti e Valeria Marini, Gilles Rocca, Scialpi. Nella seconda puntata vedremo, invece, le esibizioni di Andrea Agresti, Gigliola Cinquetti, Paolo Conticini, Massimo Di Cataldo, Deborah Iurato, Ginevra Lamborghini, Pierpaolo Pretelli, Tiziana Rivale, Silvia Salemi, Lidia Schillaci e Virginio.

I vincitori delle due puntate daranno vita all’avvincente sfida finale che decreterà il “Campione di Tale e Quale Sanremo 2024”. Come sempre, i concorrenti canteranno rigorosamente dal vivo, sulle basi e gli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli, e saranno seguiti nella loro preparazione dai tutor di “Tale e Quale Show”. Infine, come in ogni festival che si rispetti, non mancheranno i grandi ospiti. Anche in questo si tratterà di imitatori “tali e quali” agli originali, interpretati con la consueta ironia da Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni.

I protagonisti, nell’arco del loro percorso, saranno seguiti dai bravissimi tutor della squadra di Tale e Quale Sanremo 2023 i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la “actor coach” Emanuela Aureli.

Tale e Quale Sanremo: la giuria

Quali sono i giudici (giuria) di Tale e Quale Sanremo 2024? Le performance dei concorrenti saranno valutate, come di consueto, dalla giuria ormai consolidata, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. A loro si aggiungerà un quarto giudice: nella prima puntata sarà Pupo, nella seconda sarà invece Iva Zanicchi.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Tale e Quale Sanremo su Rai 1? In tutto andranno in onda due puntate: la prima sabato 17 febbraio 2024; la seconda e ultima sabato 24 febbrai0 2024. Ogni serata inizierà alle ore 21,25 e terminerà a mezzanotte. La durata complessiva sarà quindi di circa 2 ore e mezza.

Streaming e tv

Dove vedere Tale e Quale Sanremo 2024 in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.