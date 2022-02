Sweet Virginia: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Sweet Virginia è il film in onda questa sera, giovedì 10 febbraio 2022, su Sky Cinema Uno dalle 21.15. Si tratta di una pellicola thriller del 2017, diretta da Jamie M. Dagg, con Jon Bernthal e Christopher Abbott. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Sweet Virginia? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

il film diretto da Jamie M. Dagg, è ambientato in una piccola cittadina dell’Alaska quando una notte, Lou (Garry Chalk), il proprietario di un bar, insieme ai suoi amici Tom (Joseph Lyle Taylor) e Mitchel (Jonathan Tucker), impegnati a giocare a poker e a bere birra, vengono disturbati da un uomo sconosciuto che entra all’improvviso nel locale chiuso e chiede di essere servito. Il misterioso uomo viene invitato a lasciare il locale, ma inizialmente rifiuta per poi uscire arrabbiato e tornare con una pistola e uccidere brutalmente i tre amici. La moglie di Tom, Bernadette (Rosemarie DeWitt), appena apprende la notizia del terribile omicidio del marito, è stravolta nonostante i due non avessero più un buon rapporto da tempo. Bernadette infatti si frequenta in segreto con Sam, ex campione di rodeo, amico del marito e ora proprietario di un piccolo motel. La stessa sera del tragico omicidio, Elwood (Christopher Abbott), vagamente ferito, si reca al motel di Sam e chiede una stanza. Mentre le indagini sull’orrendo crimine vanno avanti con incertezza, Sam stringe un pericoloso rapporto d’amicizia con Elwood, che scatenerà una nuova ondata di violenza e porterà alla luce i demoni più oscuri di Sam…

Sweet Virginia: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Sweet Virginia? Nel cast attori amati dal pubblico come Jon Bernthal, Christopher Abbott, Rosemarie DeWitt, Imogen Poots, Odessa Young, Joseph Lyle Taylor, Jonathan Tucker, Garry Chalk, Jared Abrahamson, Gabrielle Rose, Mike Dopud, Darcy Laurie. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Jon Bernthal: Sam Rossi

Christopher Abbott: Elwood

Rosemarie DeWitt: Bernadette Barrett

Imogen Poots: Lila Mccabe

Odessa Young: Maggie Russell

Joseph Lyle Taylor: Tom Barrett

Jonathan Tucker: Mitchel Mccabe

Garry Chalk: Lou Hopkins

Jared Abrahamson: Paul Anderson

Gabrielle Rose: Rose Miller

Mike Dopud: Sig. Barnes

Darcy Laurie: Marty Petrowne

Trailer

E ora vediamo insieme il trailer di Sweet Virginia, in onda questa sera su Sky Cinema.

Streaming e tv

Dove vedere Sweet Virginia in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 10 febbraio 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.