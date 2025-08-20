Sweet Country: tutto quello che c’è da sapere sul film
Questa sera, 20 agosto 2025, alle ore 22 su Rai 3 va in onda il film Sweet Country, pellicola australiana del 2017. Ma vediamo insieme tutte le informazioni, come la trama e il cast.
Trama
Sam è un aborigeno di mezza età che lavora per conto del caritatevole predicatore Fred Smith. Harry March, appena rientrato dal fronte ovest, riceve l’incarico di occuparsi della locale stazione, che necessità di riparazioni. Sam, con la moglie e la nipote, viene mandato a dargli una mano ma ben presto Harry si mostra un uomo dal temperamento instabile. Nel tentativo di proteggere la sua stessa vita durante uno scontro a fuoco, Sam uccide Harry, diventando così un criminale ricercato in ogni dove per aver ucciso un uomo bianco.
Sweet country: il cast
Tanti gli attori noti protagonisti di questo film drammatico, tra cui Sam Neill, Ewen Leslie, Thomas M. Wright, Bryan Brown, Matt Day, Hamilton Morris, Gibson John, Natassia Gorey-Furber. Regia di Warwick Thornton.
Streaming e tv
Dove vedere Sweet Country in diretta tv e streaming? Appuntamento su Rai 3 questa sera, 20 agosto 2025, alle ore 22, dopo l’atletica. Anche in streaming e on demand su Rai Play.