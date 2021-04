Svegliati amore mio: le anticipazioni (trama e cast) della terza e ultima puntata

Questa sera, mercoledì 7 aprile 2021, alle ore 21,25 (circa) su Canale 5 va in onda la terza e ultima puntata di Svegliati amore mio, miniserie televisiva italiana scritta e diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. La fiction narra la storia di Nanà, la cui vita cambia per sempre quando sua figlia Sara si ammala improvvisamente di leucemia. Ma vediamo insieme le anticipazioni sulla terza e ultima puntata.

Trama, le anticipazioni dell’ultima puntata

Il commissario è convinto che Sergio sia implicato nell’incidente di Mimmo. In ospedale, Sara ha la febbre, ma è qualcun altro che improvvisamente si aggrava. Nanà esorta le madri ad aiutare Stefano, che pubblica un clamoroso reportage contro l’acciaieria: Tagliabue respinge tutte le accuse e intanto annuncia aumenti di produzione. Nonostante le minacce e gli arresti domiciliari per Sergio, secondo le anticipazioni sulla trama della terza e ultima puntata di Svegliati amore mio, Nanà organizza una manifestazione e mette in luce le gravi inadempienze della gestione Tagliabue. L’acciaieria viene bonificata, mentre Sara torna a nuotare e a vincere.

Svegliati amore mio: il cast della fiction

Abbiamo visto la trama della terza e ultima puntata di Svegliati amore mio, ma qual è il cast completo della fiction? Di seguito l’elenco completo degli attori con i rispettivi ruoli:

Sabrina Ferilli: Nanà Santoro

Ettore Bassi: Sergio Santoro

Francesco Arca: Mimmo Giuliani

Caterina Sbaraglia: Sara Santoro

Francesco Venditti: Stefano Roversi

Veruska Rossi: Manuela Placido

Massimo Popolizio: Ettore Tagliabue

Adele Tirante: Adele

Iaia Forte: Ramona

Catena Fiorello: Gianna

Francesca Antonelli: Maddalena

Paolo Giommarelli: Paolo Torelli

Emanuele Salce: Commissario Caputo

Antonio Avella: Lorenzo

Bruno Torrisi: Vanni

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Svegliati amore mio su Canale 5? Ogni serata ha una durata (pubblicità incluse) di circa due ore. La messa in onda è prevista dalle ore 21,25 (circa) alle ore 23,25 (circa).

