Svegliati amore mio: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, mercoledì 24 marzo 2021, alle ore 21,45 (circa) su Canale 5 va in onda Svegliati amore mio, prima puntata della miniserie televisiva italiana scritta e diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. La fiction narra la storia di Nanà, la cui vita cambia per sempre quando sua figlia Sara si ammala improvvisamente di leucemia. Ma vediamo insieme le anticipazioni sulla prima puntata.

Trama, le anticipazioni sulla prima puntata

Nana è una madre, una moglie e prima ancora una donna coraggiosa e animata da un profondo senso di giustizia. La vita cambia per sempre quando sua figlia si ammala improvvisamente. La scoperta di altri casi simili al suo fa sorgere in lei un dubbio atroce: la causa di tutto potrebbero essere le emissioni di una fabbrica a pochi passi da casa, la stessa per cui lavora suo marito. Nel dettaglio, nella prima puntata vedremo la famiglia Santoro alle prese con la scoperta della malattia della figlia Sara che durante una gara di nuoto ha un malore improvviso e verrà ricoverata in ospedale. Successivamente tornerà in città Mimmo, amico di Sergio e antico amore di Nanà, ancora ossessionato da lei. E il dramma che colpisce la figlia della coppia non lo fermerà…

Cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata di Svegliati amore mio, ma qual è il cast completo della fiction? Di seguito l’elenco completo degli attori con i rispettivi ruoli:

Sabrina Ferilli: Nanà Santoro

Ettore Bassi: Sergio Santoro

Francesco Arca: Mimmo Giuliani

Caterina Sbaraglia: Sara Santoro

Francesco Venditti: Stefano Roversi

Veruska Rossi: Manuela Placido

Massimo Popolizio: Ettore Tagliabue

Adele Tirante: Adele

Iaia Forte: Ramona

Catena Fiorello: Gianna

Francesca Antonelli: Maddalena

Paolo Giommarelli: Paolo Torelli

Emanuele Salce: Commissario Caputo

Antonio Avella: Lorenzo

Bruno Torrisi: Vanni

