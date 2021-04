Svegliati amore mio streaming e diretta tv: dove vedere l’ultima puntata

Questa sera, 7 aprile 2021, su Canale 5 alle ore 21,25 va in onda la terza e ultima puntata di Svegliati amore mio, miniserie televisiva italiana in tre puntate scritta e diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. La fiction racconta la storia di Nanà, la cui vita cambia per sempre quando sua figlia Sara si ammala di leucemia. La storia personale, intima ed emotiva di una donna che fluisce in un racconto di impegno civile. Dove vedere la terza e ultima puntata di Svegliati amore mio in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La fiction, come detto, va in onda su Canale 5 (tasto cinque o 505 – versione HD – del digitale terrestre, 105 del decoder Sky) il mercoledì sera in prima serata tv (ore 21,45).

Svegliati amore mio streaming

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) MediasetPlay.it che permette di seguire i vari programmi in onda sulle reti Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Trama

Il commissario è convinto che Sergio sia implicato nell’incidente di Mimmo. In ospedale, Sara ha la febbre, ma è qualcun altro che improvvisamente si aggrava. Nanà esorta le madri ad aiutare Stefano, che pubblica un clamoroso reportage contro l’acciaieria: Tagliabue respinge tutte le accuse e intanto annuncia aumenti di produzione. Nonostante le minacce e gli arresti domiciliari per Sergio, Nanà organizza una manifestazione e mette in luce le gravi inadempienze della gestione Tagliabue. L’acciaieria viene bonificata, mentre Sara torna a nuotare e a vincere.

