Quando va in onda l’ultima puntata di Svegliati amore mio: data e orario Canale 5

Quando va in onda l’ultima puntata di Svegliati amore mio, la fiction con Sabrina Ferilli in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: la messa in onda dell’ultimo episodio è prevista per mercoledì 7 aprile 2021 alle ore 21,45. In tutto per la fiction sono stati girati tre episodi o puntate: la prima è stata trasmessa il 24 marzo; l’ultima – come detto – andrà in onda il 7 aprile 2021. Di seguito la programmazione completa della fiction:

Prima puntata: mercoledì 24 marzo 2021

Seconda puntata: mercoledì 31 marzo 2021

Terza puntata: mercoledì 7 aprile 2021

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Svegliati amore mio? Ogni serata ha una durata (pubblicità incluse) di circa due ore. La messa in onda è prevista dalle ore 21,45 (circa) alle ore 23,45 (circa).

Streaming e tv

Dove vedere Svegliati amore mio in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda su Canale 5 il mercoledì sera in prima serata tv (ore 21,45). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) MediasetPlay.it che permette di seguire i vari programmi in onda sulle reti Mediaset da pc, tablet e smartphone.

