Svegliati amore mio: cosa è successo nella seconda puntata, riassunto

Cosa è successo nella seconda puntata di Svegliati amore mio, la fiction con Sabrina Ferilli in onda su Canale 5? Sergio, dopo aver messo in pericolo la sua vita per evitare l’esplosione dell’edificio in cui lavora, è riuscito a uscire indenne dall’acciaieria. Successivamente l’operaio ha avuto una dura litigata con Mimmo Giuliani a causa di Nanà. Nel frattempo per la famiglia Santoro c’è un altro problema da affrontare, ovvero l’improvvisa fuga di Sara dall’ospedale in cui è ricoverata. Infatti la ragazzina ha fatto perdere le sue tracce insieme al compagno di reparto Lorenzo, anche lui gravemente ammalato. Fortunatamente, secondo la trama della seconda puntata di Svegliati amore mio, i due ragazzini sono stati ritrovati al mare sani e salvi dai rispettivi genitori. Intanto Mimmo, che ha perso il posto di lavoro nella fabbrica e ogni possibilità di riconquistare Nanà, nella puntata andata in onda il 31 marzo, è salito completamente ubriaco sulla scogliera: in questa occasione un’ombra gli si è avvicinata e l’uomo è precipitato giù.

Quante puntate

Abbiamo visto cosa è successo nella seconda puntata di Svegliati amore mio, ma quante puntate sono previste per la fiction con Sabrina Ferrilli in onda su Canale 5? In tutto sono previste tre puntate. La prima andrà in onda il 24 marzo 2021; l’ultima il 7 aprile 2021. Di seguito la programmazione completa della fiction (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: mercoledì 24 marzo 2021 TRASMESSA

Seconda puntata: mercoledì 31 marzo 2021 TRASMESSA

Terza puntata: mercoledì 7 aprile 2021 OGGI

