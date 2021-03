Svegliati amore mio: cosa è successo nella prima puntata, riassunto

Cosa è successo nella prima puntata di Svegliati amore mio, la fiction con Sabrina Ferilli in onda su Canale 5? Nel primo episodio della serie tv abbiamo conosciuto Nanà, una madre, una moglie e prima ancora una donna coraggiosa e animata da un profondo senso di giustizia. La sua vita è cambiata per sempre quando sua figlia si è ammalata improvvisamente. La scoperta di altri casi simili al suo fa sorgere in lei un dubbio atroce: la causa di tutto potrebbero essere le emissioni di una fabbrica a pochi passi da casa, la stessa per cui lavora suo marito. Nel dettaglio, nella prima puntata abbiamo visto la famiglia Santoro alle prese con la scoperta della malattia della figlia Sara che durante una gara di nuoto ha avuto un malore improvviso ed è stata ricoverata in ospedale. Successivamente è tornato in città Mimmo, amico di Sergio e antico amore di Nanà, ancora ossessionato da lei.

Quante puntate

Abbiamo visto cosa è successo nella prima puntata di Svegliati amore mio, ma quante puntate sono previste per la fiction con Sabrina Ferrilli in onda su Canale 5? In tutto sono previste tre puntate. La prima andrà in onda il 24 marzo 2021; l’ultima il 7 aprile 2021. Di seguito la programmazione completa della fiction (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: mercoledì 24 marzo 2021 TRASMESSA

Seconda puntata: mercoledì 31 marzo 2021 OGGI

Terza puntata: mercoledì 7 aprile 2021

