Suzuki Jukebox: anticipazioni, cantanti, scaletta (line-up), quante puntate e streaming

Questa sera, venerdì 19 settembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit, show che sostiene la passione degli italiani per la musica come forma di espressione autentica e universale, capace di trasmettere energia, emozione e senso di comunità. Il grande show celebrerà i successi che hanno segnato la storia della musica italiana e internazionale dagli anni ’60 ai 2000. Alla conduzione Antonella Clerici; al suo fianco Clementino. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (cantanti, scaletta)

Lo show è andato in scena dal vivo all’Inalpi Arena di Torino il 12 e 13 settembre scorsi quindi stasera non sarà in diretta, ma registrato. Protagonisti della serata sarà la DJ Station personalizzata Suzuki, una scenografica postazione da cui Clementino accompagnerà il pubblico presentando performance e momenti speciali dello spettacolo. Il pubblico social sarà coinvolto con contenuti esclusivi. Il pubblico potrà rivivere alcune delle canzoni più iconiche di sempre, interpretate dai loro protagonisti in una line-up d’eccezione e già annunciata.

Stasera dovremmo vedere: Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay special guest Greg Moore; Cutting Crew; Andreas Johnson; Jenny from Ace of Base, Former Ladies Of The Supremes; Boney M. – Maizie Williams; Gemelli Diversi; Rettore; Nomadi; Ryan Paris; Le Orme; Johnson Righeira; Paolo Belli.

Suzuki Jukebox: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Suzuki Jukebox su Rai 1? In tutto andranno in onda due puntate: giovedì 18 e venerdì 19 settembre 2025.

Streaming e tv

Dove vedere Suzuki Jukebox in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda stasera – venerdì 19 settembre 2025 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.