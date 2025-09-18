Icona app
TV

Suzuki Jukebox: tutto quello che c’è da sapere sulla prima puntata

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Suzuki Jukebox: anticipazioni, cantanti, scaletta (line-up), quante puntate e streaming

Questa sera, giovedì 18 settembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit, show che sostiene la passione degli italiani per la musica come forma di espressione autentica e universale, capace di trasmettere energia, emozione e senso di comunità. Il grande show celebrerà i successi che hanno segnato la storia della musica italiana e internazionale dagli anni ’60 ai 2000. Alla conduzione Antonella Clerici; al suo fianco Clementino. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (cantanti, scaletta)

Lo show è andato in scena dal vivo all’Inalpi Arena di Torino il 12 e 13 settembre scorsi quindi stasera non sarà in diretta, ma registrato. Protagonisti della serata sarà la DJ Station personalizzata Suzuki, una scenografica postazione da cui Clementino accompagnerà il pubblico presentando performance e momenti speciali dello spettacolo. Il pubblico social sarà coinvolto con contenuti esclusivi. Il pubblico potrà rivivere alcune delle canzoni più iconiche di sempre, interpretate dai loro protagonisti in una line-up d’eccezione e già annunciata.

Nella prima serata: Anastacia; Gipsy Kings by Diego Baliardo; Michael Sembello; Alcazar; Le Vibrazioni; Zero Assoluto; Alexia; Leee John; Marco Ferradini; Fausto Leali; Tony Hadley.

Nella seconda serata: Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay special guest Greg Moore; Cutting Crew; Andreas Johnson; Jenny from Ace of Base, Former Ladies Of The Supremes; Boney M. – Maizie Williams; Gemelli Diversi; Rettore; Nomadi; Ryan Paris; Le Orme; Johnson Righeira; Paolo Belli.

Suzuki Jukebox: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Suzuki Jukebox su Rai 1? In tutto andranno in onda due puntate: giovedì 18 e venerdì 19 settembre 2025.

Streaming e tv

Dove vedere Suzuki Jukebox in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda stasera – giovedì 18 settembre 2025 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
