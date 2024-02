Chi è Susanna Biondo, la moglie di Fiorello, Sanremo 2024, figlie

Susanna Biondo è la moglie di Fiorello, il noto showman siciliano che sarà a Sanremo 2024 con il suo glass per Viva Rai 2 e sarà il conduttore al fianco di Amadeus nella serata finale di sabato 10 febbraio. Fiorello è sposato con Susanna Biondo, l’amore della sua vita, una donna che gli ha cambiato l’esistenza e lo ha salvato durante un momento difficile. Insieme hanno avuto una figlia, mentre Susanna aveva già in precedenza una figlia.

I due sono sposati dal 2003, ma si sono conosciuti nel 1996, quando Fiorello era reduce dal successo di Karaoke. A quel tempo, per stessa ammissione dello showman, aveva relazioni di una notte, fidanzate da rotocalco e faceva uso di droghe (cocaina) e Susanna lo ha fatto tornare ad essere una persona normale. Insomma, se adesso Fiorello è quello che è, in gran parte lo deve proprio a sua moglie.

La coppia, dopo 7 anni di convivenza è convolata a nozze nella chiesa sconsacrata di Caracalla e dalla loro unione, nel 2006, è nata Angelica. La coppia ha anche un’altra figlia, Olivia, nata dalla precedente relazione della madre con Edoardo Testa, e a cui Fiorello è molto legato tanto da chiamarla la sua prima figlia, anche se non è il padre biologico.

Susanna Biondo è laureata in Economia e commercio e lavora presso l’azienda del padre nel settore del post produzione e doppiaggio. Oltre al suo lavoro fa la mamma a tempo pieno. A differenza del marito, non è interessata al mondo dello spettacolo. Non è amante dei social. In merito alle loro nozze c’è un aneddoto molto interessante: Susanna Biondo e Fiorello, quando hanno detto sì, hanno scelto di sposarsi per ultimi per non togliere spazio alle altre coppie. Ovviamente alla cerimonia erano presenti diversi fotografi, ai quali Fiorello ha chiesto di non scattare nulla nel corso del matrimonio, definendolo “un momento tutto nostro”. Il giorno delle nozze, nel 2003, Fiorello e Susanna hanno avuto come damigella Olivia, la figlia della Biondo a cui Rosario è molto legato.

Fiorello in passato ha avuto altre relazioni. Nel 1994, al termine della storia con la conduttrice Luana Colussi, Rosario inizia la sua relazione con Anna Falchi. La storia durerà due anni. Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair il cantante e conduttore dichiarerà che proprio intorno agli anni Novanta ha dovuto combattere la dipendenza dalla cocaina.

Ai microfoni de Il Corriere della Sera ha raccontato di essere riuscito a vincere la sua battaglia grazie all’amore per suo padre, morto nel 1990 per un ictus che lo ha colpito durante una festa di carnevale. Pochi mesi dopo la rottura lo showman viene fotografato in compagnia di Susanna Biondo che nel 2003 diventerà ufficialmente sua moglie. Proprio l’incontro con Susanna ha permesso a Fiorello di uscire da un periodo molto negativo e brutto della sua vita, segnato anche dalla droga.