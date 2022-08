Superquark andrà ancora in onda, anche senza Piero Angela?

Una domanda che molti si stanno ponendo in queste ore è se Superquark andrà in onda lo stesso anche senza la conduzione di Piero Angela. Una domanda più che lecita, visto che questa sera – 24 agosto 2022 – va in onda l’ultima puntata di quelle registrate dallo storico giornalista, scomparso a 93 anni. Angela infatti ha voluto fino all’ultimo portare a termine il suo lavoro e registrare tutte le puntate di questa edizione. L’episodio di questa sera è dunque l’ultimo di Superquark, uno dei programmi più longevi e amati della televisione italiana.

Al momento diciamo subito che non c’è una risposta. Sicuramente è difficile immagine Superquark senza Piero Angela, ma una decisione definitiva verrà probabilmente presa nelle prossime settimane. Un’ipotesi che si è fatta avanti in queste ore è che a raccoglierne l’eredità potrebbe essere il figlio, Alberto Angela, anche lui amatissimo divulgatore scientifico. Forse l’unico in grado di portare avanti il lavoro di papà Piero. Difficile invece immaginare che il programma possa essere affidato a qualcun altro. Da non escludere che la Rai decida di non mandarlo più in onda, facendolo terminare insieme al suo storico conduttore.

