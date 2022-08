Superquark 2022: quante puntate, durata e quando finisce il programma con Piero Angela su Rai 1

Quante puntate sono previste per Superquark 2022, l’ultima edizione dello storico programma di divulgazione di Rai 1 condotto da Piero Angela? Il grande giornalista è scomparso all’età di 93 anni, lasciando un vuoto incolmabile in tutti gli italiani. Nonostante la malattia, era riuscito a portare a termine la registrazione di quest’ultima edizione, in onda come ogni estate su Rai 1. In tutto si tratta di otto puntate, iniziate lo scorso 6 luglio e che andranno avanti fino a questa sera, 24 agosto, quando andrà in onda l’ultima puntata registrata da Piero Angela. Il lascito finale di un grande divulgatore che ha portato per 70 anni la cultura e la scienza nelle case degli italiani. Di seguito l’elenco completo della programmazione.

Prima puntata: mercoledì 6 luglio 2022, ore 21,20

Seconda puntata: mercoledì 13 luglio 2022, ore 21,20

Terza puntata: mercoledì 27 luglio 2022, ore 21,20

Quarta puntata: mercoledì 3 agosto 2022, ore 21,20

Quinta puntata: mercoledì 10 agosto 2022, ore 21,20

Sesta puntata: sabato 13 agosto 2022, ore 21,20

Settima puntata: mercoledì 17 agosto 2022, ore 21,20

Ottava e ultima puntata: mercoledì 24 agosto 2022, ore 21,20

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Superquark? L’inizio è intorno alle 21.20, la chiusura alle 23.40. La durata di ogni episodio è dunque di circa 2 ore e 20 minuti (pubblicità incluse). Ricordiamo che in seconda serata c’è l’appuntamento con SuperQuark Natura. Quella di stasera, 24 agosto, è l’ultima puntata registrata da Piero Angela prima della sua morte.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Superquark 2022, ma dove vedere il programma con Piero Angela in diretta tv e live streaming? La trasmissione, come detto, va in onda con l’ultima puntata mercoledì 24 agosto 2022 alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.