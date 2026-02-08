Super Bowl 2026, i cantanti che si esibiranno durante l’Halftime Show

Nella notte italiana tra l’8 e il 9 febbraio 2026 negli Stati Uniti, al Levi’s Stadium, a Santa Clara (California), si gioca il Super Bowl 2026 tra New England Patriots e Seattle Seahawks. La finale della NFL, il massimo campionato statunitense di football americano, sarà – come sempre – un grande show di sport ma non solo. L’evento avrà infatti il tradizionale Halftime Show. Ovvero uno spettacolo musicale che si svolgerà durante l’intervallo.

Ma quali saranno i cantanti del Super Bowl 2026? Durante l’intervallo dell’incontro, si esibirà Bad Bunny, cantante portoricano. I Green Day invece canteranno nello show di apertura: la band punk rock proporrà un medley dei loro brani più famosi. L’inno nazionale statunitense sarà cantato da Charlie Puth. Brandi Carlie si esibirà in America The Beautiful.

I cantanti dello scorso anno

Lo scorso anno il concerto è stato tenuto da Kendrick Lamar, fresco di statuette ai Grammy Awards (per la canzone e l’album dell’anno), con la partecipazione di SZA. Per il rapper californiano è stata la seconda apparizione al Super Bowl, dopo essersi esibito nell’edizione del 2022 insieme a Snoop Dogg, Dr Dre, Mary J. Blige ed Eminem.