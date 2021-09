Sul tetto del mondo: il cast (attori) completo della fiction su Bonatti e Podestà

Qual è il cast (attori e non) di Sul tetto del mondo, la docu-fiction su Walter Bonatti e Rossana Podestà in onda su Rai 1 oggi, domenica 12 settembre 2021? Di seguito l’elenco degli attori che hanno preso parte al film-tv con i rispettivi ruoli:

Alessio Boni: Walter Bonatti

Nicole Grimaudo: Rossana Podestà

Irene Battaglia: Giorgia

Andrea Canonaco: Francesco

Alessandra Carrillo: amica di Walter a Courmayeur

Rodolfo Corsato: Maffei

Giorgia Ferrara: Alice adulta

Patrizia Iorio: Mita

Gabriele Linari: vigile

Asja Mascarini: Margherita adulta

Luca Seta: giornalista

Dalbara Singh Sidhu: Mahdi

Stefano Skalkotos: Roberto

Erik Tonelli: Stefano

Elisa Zanotto: donna Walter

Nel cast del film-tv Sul tetto del mondo sono presenti numerosi altri personaggi che hanno portato le loro testimonianze. Tra questi, Reinhold Messner e Simone Moro, tra i più famosi alpinisti al mondo; Vincenzo Torti, Presidente del CAI; Roberto Mantovani, amico di Bonatti e storico dell’alpinismo; Nando Nusdeo, membro dei “Pell e Oss”. Tra gli intervistati anche Piera Detassis, Valeria Fabrizi, l’editor Giovanna Canton, la guida alpina Arnaud Clavel, Fabio Fazio, Michele Serra, il giornalista e biografo di Bonatti Angelo Ponta, le nipoti della Podestà, Alice e Margherita Vicario.

Streaming e diretta tv

Dove vedere Sul tetto del mondo, la fiction su Walter Bonatti e Rossana Podestà, in diretta tv e live streaming? La docu-fiction, come detto, va in onda stasera – domenica 12 settembre 2021 – alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.