Succede anche nelle migliori famiglie: trama, cast e streaming del film
Questa sera, giovedì 4 settembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Succede anche nelle migliori famiglie, film del 2024 scritto, diretto ed interpretato da Alessandro Siani. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Davide Di Rienzo, laureato in medicina, non svolge la professione di medico, dedicandosi invece al volontariato presso la Caritas, in quanto soggiogato dall’opprimente e ipercritica figura del padre, anch’esso medico rinomato, che lo ritiene la pecora nera della sua famiglia. Alla morte del padre, Davide con i suoi due fratelli, Isabella e Renzo, che svolgono rispettivamente la professione di psicologa e avvocato, fa ritorno alla villa di famiglia in Sicilia, dove la madre Lina, visibilmente scossa e provata dalla perdita, chiede ai figli di rimanere con lei.
Trascorsi alcuni giorni nella tenuta di famiglia, la madre appare rinvigorita e gioiosa, lasciando i tre figli in uno stato di confusione e incredulità. Lo stato d’animo della madre viene spiegato dalla stessa attraverso l’annuncio del suo imminente matrimonio con il signor Angelo Cederna, ex fidanzato di gioventù. I tre fratelli reagiscono unitariamente contrari all’unione della madre con Cederna, ma la madre non dà ascolto ai figli procedendo con l’organizzazione delle sue seconde nozze. Il giorno del matrimonio una serie di vicissitudini portano a scoprire dei segreti familiari, ribaltando nuovamente le dinamiche familiari tra la madre e i figli.
Succede anche nelle migliori famiglie: il cast
Abbiamo visto la trama di Succede anche nelle migliori famiglie, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l'elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Alessandro Siani: Davide Di Rienzo
- Cristiana Capotondi: Isabella Di Rienzo
- Dino Abbrescia: Renzo Di Rienzo
- Anna Galiena: Mamma Lina
- Antonio Catania: Angelo Cederna
- Sergio Friscia: U Picciriddu
- Euridice Axen: Deborah
- Sebastiano Somma: Raniero Di Rienzo
- Lucia Sardo: Filomena
- Evelyn Famà: Simona
- Adolfo Margiotta: Achille Cederna
- Annandrea Vitrano: Rosalia
- Silvia Mazzieri: Irene
- Antonio Orefice: Filippo
- Enzo Casertano: Paziente Zero
- Mauro Marino: Rettore Università
Streaming e tv
Dove vedere Succede anche nelle migliori famiglie in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 4 settembre 2025 – alle ore 21,30 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.