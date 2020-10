La quarta stagione di Suburra si farà?

In tanti si chiedono se la quarta stagione di Suburra si farà, ma gli autori sono stati chiari: la terza sarà l’ultima. Il capitolo 3 che racconta la storia di Aureliano e Spadino termina così, dopo soltanto sei episodi della terza stagione, e non avrà un seguito. A dare conferma di questa decisione è stato proprio Netflix, poiché ha ufficializzato la terza stagione come ultima. Sin dal primo momento, la serie tv era stata progettata per avere tre stagioni, come ha spiegato Gina Gardini, la showrunner di Suburra. “All’inizio fare solo sei puntate mi preoccupava molto, perché pensavo che fossero poche”, ha spiegato Cantinari. “vremmo potuto farne dieci, ma per come abbiamo speso il racconto mi sembra che sia lo spazio migliore, specialmente per lo spazio emotivo dei personaggi, a di là dell’azione”.

Tutto sulla terza stagione di Suburra

Ciò non toglie che, pur non facendo una quarta stagione, si potrebbe pensare di lavorare ad uno spin-off o un sequel, magari concentrandosi soltanto su uno o più personaggi di Suburra. Questo lascia intendere che probabilmente non rivedremmo comunque la coppia Aureliano-Spadino, essendo l’essenza della serie tv. Sono tutte supposizioni, alle quali non è detto che Netflix darà risposta. L’unica cosa certa è che la terza stagione mette un punto alla storia che Suburra voleva raccontare.

