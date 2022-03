Studio Battaglia: il cast (attori) completo della fiction di Rai 1

Qual è il cast (attori) completo di Studio Battaglia, la fiction in onda su Rai 1 da martedì 15 marzo 2022? La serie vede al centro tre personaggi ed altrettante interpreti: Lunetta Savino, Barbora Bobulova e Miriam Dalmazio. Intorno a loro, numerosi altri attori ed attrici che danno vita all’universo legato allo studio legale al centro del racconto. Ma vediamo insieme l’elenco completo degli attori con i rispettivi ruoli:

Barbora Bobulova: Anna Battaglia

Lunetta Savino: Marina Battaglia

Miriam Dalmazio: Nina Battaglia

Marina Occhionero: Viola Battaglia

Giorgio Marchesi: Massimo Munari

Thomas Trabacchi: Alberto Casorati

Massimo Ghini: Giorgio Battaglia

Giovanni Toscano: Alessandro Del Vecchio

Carla Signoris: Carla Parmegiani

Michele Di Mauro: Roberto Parmegiani

David Sebasti: Dario Zander

Alberto Paradossi: Leo Messina

Celeste Savino: Maddalena

Emma Fasano: Daria

Elia Lorenzo: Giacomo

Valentina Banci: Paola

Roberta Sferzi: Betti

Simon Rizzoli: Padre Marcelo

Dove è stato (location) girato Studio Battaglia? La fiction è stata interamente girata a Milano. Diverse le location scelte nella città lombarda: dal centro storico a City Life passando per la periferia.

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast (attori) di Studio Battaglia, ma dove vedere la fiction in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla rete internet.