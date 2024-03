Studio Battaglia 2: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, martedì 19 marzo 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Studio Battaglia 2, la seconda stagione della serie tv con protagoniste Marina e le sue figlie Anna e Nina. Tre prime serate con la regia di Simone Spada che riprendono le linee narrative rimaste in sospeso alla fine della prima stagione, sempre nel solco del legal drama misto a comedy familiare, con un punto d’osservazione tutto al femminile. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella prima puntata sarà quello del Professor Loi il caso che vedrà impegnate Marina e Nina dello studio Zander-Battaglia. Nel frattempo, Anna fuori da scuola per prendere il figlio incontrerà un influencer. Quest’ultima le chiederà un aiuto e si occuperà del suo caso. Ma le novità non saranno finite perché le tre donne nel secondo episodio si ritroveranno a lavorare tutte insieme nel nuovo studio. Gli affezionati fan, però, ricorderanno che gli accordi erano che Marina si mettesse da parte, ma non ne avrà la benché minima intenzione. Questo non può che portare a grossi scontri con Zander, interpretato da Davide Sebasti. Ma sarà solo l’inizio perché i problemi saranno proprio dietro l’angolo. Infine, al centro dell’attenzione della fiction ci sarà ancora una volta Marina. Quest’ultima, infatti, avrebbe dovuto rispettare l’accordo, ma proprio nella prima puntata si vedrà. Infatti, avrebbe dovuto finire i propri casi, esaurirli e da quel momento non prenderne altri. Questo, però, non lo rispetterà. Infatti, continuerà a prendere sempre nuovi casi mandando su tutte le furie Zander e creando un’atmosfera molto tesa allo studio.

Cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata di Studio Battaglia 2, ma qual è il cast completo della serie tv su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: