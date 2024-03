Studio Battaglia 2: trama, cast, quante puntate, location e streaming

Dal 19 marzo 2024 alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Studio Battaglia 2, la seconda stagione della serie tv con protagoniste Marina e le sue figlie Anna e Nina. Tre prime serate con la regia di Simone Spada che riprendono le linee narrative rimaste in sospeso alla fine della prima stagione, sempre nel solco del legal drama misto a comedy familiare, con un punto d’osservazione tutto al femminile. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La storia narrata nelle tre serate mostra le sorelle Anna e Nina che, insieme alla madre Marina, tornano a lavorare nel prestigioso Studio Zander, ora diventato Zander Battaglia. I patti erano che Marina sarebbe uscita di scena appena chiuse le ultime cause ma per Zander liberarsi di lei si rivela più arduo delprevisto. Per Anna, travolta dalla passione per Massimo alla fine della prima stagione, giunge il momento di fare una scelta: seguire il cuore o la famiglia. Tre avvocate divorziste, ma le donne Battaglia sono quattro e Viola, la sorella minore, neo-sposa, racconta un modo diverso di vivere la quotidianità, alle prese con le difficoltà della vita adulta, la lotta per affrancarsi dalla famiglia e il costo folle degli affitti milanesi. Ognuno degli episodi sviluppa un caso legale, affidato allo Studio Zander Battaglia, che va a trattare alcuni tra i temi più attuali del diritto di famiglia. Inoltre, Anna affronta un doloroso caso di separazione legale, accettando di rappresentare la famosa chef-influencer “Michela in famiglia” contro il marito Corrado, uomo manipolatore che controlla e gestisce il fortunato business che hanno creato.

Studio Battaglia 2: il cast

Abbiamo visto la trama di Studio Battaglia 2, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Barbora Bobuova: Anna Battaglia in Casorati

Lunetta Savino: Marina Di Marco

Miriam Dalmazio: Nina Battaglia

Giorgio Marchesi: Massimo Munari

Marina Occhionero: Viola Battaglia

Carla Signoris: Carla Morini in Parmegiani

Thomas Trabacchi: Alberto Casorati

Massimo Ghini: Giorgio Battaglia

Davide Iacopini: Lorenzo

Virginia Diop: Simone

Marisa Laurito: Gianna Loi

Emanuele Vezzoli: Renzo Reverberi

Diane Fleri: Raffaella Pisani

Roberta Procida: Irene

Sandra Santacroce: Daniela Scarlatti

Emiliano Masala: avv. Sangiuliano

Simona Colombari: lo Chef Casarani

Paolo Spezzaferri: il Presidente di sezione

Mara di Maio: Fanny

Daniela Virgilio: Barbara Beccaria

Gigio Morra: il Professor Loi

Alberto Paradossi: Leo Messina

Celeste Savino: Maddalena

Emma Fasano: Daria

Elia Lorenzo: Giacomo

Roberta Sferzi: Betti

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Studio Battaglia 2 su Rai 1? In tutto andranno in onda tre puntate: la prima martedì 19 marzo 2024; la terza e ultima martedì 2 aprile 2024. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: martedì 19 marzo 2024

Seconda puntata: martedì 26 marzo 2024

Terza puntata: martedì 2 aprile 2024

Location

Dove è stata girata (location) Studio Battaglia 2? La serie televisiva è stata girata nella capitale della moda e dello shopping: Milano. Sono numerosi, inoltre, i luoghi di interesse storico e culturale presenti nella città lombarda in cui classico e moderno convivono in armonioso contrasto. La fiction consente quindi agli spettatori di ammirarne diversi luoghi, tra cui i Navigli, suggestivo sistema di canali navigabili, o il quartiere Isola.

Streaming e tv

Dove vedere Studio Battaglia 2 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.