Studio Battaglia 2 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Stasera, martedì 19 marzo 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Studio Battaglia 2, la seconda stagione della serie tv con protagoniste Marina e le sue figlie Anna e Nina. Tre prime serate con la regia di Simone Spada che riprendono le linee narrative rimaste in sospeso alla fine della prima stagione, sempre nel solco del legal drama misto a comedy familiare, con un punto d’osservazione tutto al femminile. Dove vedere Studio Battaglia 2 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,30 su Rai 1.

Studio Battaglia 2 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Studio Battaglia 2, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda tre puntate: la prima martedì 19 marzo 2024; la terza e ultima martedì 2 aprile 2024. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: martedì 19 marzo 2024 TRASMESSA

Seconda puntata: martedì 26 marzo 2024

Terza puntata: martedì 2 aprile 2024

Ogni puntata avrà una durata di circa 2 ore (pause pubblicitarie incluse).