Stronger – Io sono più forte: trama, cast, trailer e streaming del film

Il film Stronger – Io sono più forte, pellicola del 2017 diretta da David Gordon Green e adattamento cinematografico del libro omonimo scritto da Jeff Bauman, sull'attentato alla maratona di Boston del 2013. In quell'occasione Bauman perse entrambe le gambe. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e come vedere in streaming il film Stronger – Io sono più forte? Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Trama

Il film è ispirato ad una storia vera. L’attore Jake Gyllenhaal interpreta uno dei sopravvissuti all’attentato alla maratona di Boston del 2013. Per riconquistare il cuore di Erin (Tatiana Maslany), una delle atlete in gara nella storica corsa, il 27enne Jeff Bauman decide di aspettare la ragazza alla fine del percorso, accogliendola in prossimità della linea d’arrivo con un romantico cartello fatto a mano.

La trama completa

Ad un tratto la maratona viene sconvolta dallo scoppio di due ordigni piazzati a pochi metri dal traguardo. Jeff si risveglia in ospedale, dove scopre di aver perso entrambe le gambe nell’esplosione. Nonostante le difficoltà e lo sconforto, il ragazzo decide di collaborare con le forze dell’ordine, impegnate nella caccia agli attentatori. Successivamente il protagonista di Stronger – Io sono più forte si sottopone a estenuanti sedute di riabilitazione fisica, che supera grazie al sostegno di Erin e della famiglia. Finché non torna a camminare con l’ausilio di speciali protesi. Oggi Jeff è un simbolo di speranza per i cittadini di Boston e l’America intera. Una storia vera che lo stesso Jeff Bauman ha raccontato in un libro, dal quale è tratto questo film.

Stronger – Io sono più forte: il cast completo

Tanti attori fanno parte della pellicola del 2017 diretta da David Gordon Green. In primis Jake Gyllenhaal, nei panni del protagonista. Ecco tutti gli attori del cast e i rispettivi personaggi interpretati:

Jake Gyllenhaal: Jeff Bauman

Tatiana Maslany: Erin Hurley

Miranda Richardson: Patty Bauman

Richard Lane Jr.: Sully

Clancy Brown: Jeff Bauman Sr.

Lenny Clarke: zio Bob

Patricia O’Neil: zia Jenn

Katharine Fitzgerald: zia Karen

Danny McCarthy: Kevin Horst

Frankie Shaw: Gail Hurley

Jimmy LeBlanc: Larry

Carlos Sanz: Carlos Arredondo

Cassandra Cato-Louis: Maya

Michelle Forziati: Jill Hurley

Sean McGuirk: Bill Hurley

Karen Scalia: Lori Hurley

Trailer

Ecco il trailer ufficiale del film.

Streaming e tv

Dove vedere Stronger – Io sono più forte in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – giovedì 12 novembre 2020 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre, al 503 in HD, sul 103 del decoder Sky). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.

