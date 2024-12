Striscia la Notizia e l’imbarazzante “fuorionda” di Mariotto a Ballando con le stelle | VIDEO

Ancora guai per Guillermo Mariotto? Ieri sera lo stilista, dopo aver chiesto scusa a Milly Carlucci, alla Rai e al pubblico per la fuga dello scorso 30 novembre, è tornato a sedere in giuria. Striscia la Notizia però ha colto un particolare, una frase pronunciata dal giudice mentre era dietro le quinte, pochi istanti prima di “scendere in pista” con un mazzo di fiori per la conduttrice…

Proprio mentre Milly Carlucci spiegava in diretta i motivi che hanno indotto alla riflessione, ufficializzando il “cartellino giallo” per il giudice, invitandolo poi a entrare, dal dietro le quinte si sarebbe sentita la voce di Guillermo Mariotto a microfono acceso. Difficile distinguere ma Striscia la notizia “aiuta” con i sottotitoli: “Che Figlia de ’na migno**a”.

Nessuno, Striscia la Notizia inclusa, ha specificato il destinatario del commento, lasciando spazio a diverse interpretazioni. Il filmato mostrato da Striscia ha subito scatenato curiosità e polemiche sui social, con molti spettatori che adesso si chiedono a chi fosse diretto l’insulto e se ci possano essere altre conseguenze per il giudice…