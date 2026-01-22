Icona app
TV

Striscia la Notizia – La voce della presenza (2026) streaming e diretta tv: dove vedere il programma

di Giovanni Macchi
Striscia la Notizia – La voce della presenza (2026) streaming e diretta tv: dove vedere il programma

Questa sera, giovedì 22 gennaio 2026, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la prima puntata di Striscia la notizia – La voce della presenza, lo storico programma di Antonio Ricci che approda in una nuova prestigiosa collocazione di palinsesto con cinque puntate, una a settimana, condotte da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, ricche di varietà, satira e inchieste. Dove vedere Striscia la notizia – La voce della presenza (2026) in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,45 su Canale 5.

Striscia la notizia – La voce della presenza (2026) streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Striscia la notizia – La voce della presenza (2026) su Canale 5? In tutto andranno in onda cinque puntate: la prima giovedì 22 gennaio 2026; la quinta e ultima giovedì 19 febbraio 2026. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

  • Prima puntata: giovedì 22 gennaio 2026 OGGI
  • Seconda puntata: giovedì 29 gennaio 2026
  • Terza puntata: giovedì 5 febbraio 2026
  • Quarta puntata: giovedì 12 febbraio 2026
  • Quinta puntata: giovedì 19 febbraio 2026
Ricerca