Striscia la notizia 2026: chi sono le veline della nuova edizione

Chi sono le veline della nuova edizione di Striscia la notizia (2026) in onda su Canale 5 in prima serata tv per 5 puntate? Sono in totale sei le Veline della nuova edizione dello storico tg satirico. Si tratta di Virginia Stablum, Alessia Anzoli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata e Nausica Marasca. Ma conosciamole meglio.

Partiamo da Virginia Stablum. La ragazza è una ex corteggiatrice di Uomini e Donne – programma al quale partecipò nell’edizione 2017/2018 che si concluse con la scelta da Nicolò Brigante – ed ex rappresentante dell’Italia a Miss Universo, che fu eletta Miss Universe Italy nel 2022, e volò a New Orleans per la finalissima. Virginia Stablum, classe ’98, nata a Trento da mamma italiana e papà di origini africane, è finita diverse volte al centro della cronaca rosa per le sue relazioni sentimentali. Una delle più note quella con Luca Vezil, iniziata nel 2023 e terminata nel 2025. Da diversi mesi, la nuova Velina di Striscia starebbe frequentando Moise Kean, attaccante della Fiorentina e della Nazionale.

Al suo fianco Alessia Anzoli, 20enne milanese che ha conquistato la fascia di Miss Lombardia nel 2023; Lavinia Circeo, 24 anni di Pescara che vive a Cannes e sogna di diventare attrice. Poi Ginevra Festa, ballerina 26enne che ha fatto parte del corpo di ballo di Elodie che ha accompagnato in tour live in giro per l’Italia; Lara Granata, ballerina professionista 27enne che ha lavorato in Rai per diversi programmi come Tale e Quale Show, The Voice Senior e per Sanremo 2025, nel corpo di ballo di Elodie. Infine tornerà in studio, tra le veline di Striscia la notizia 2026, anche Nausica Marasca, 22enne di Campobasso che ha già ricoperto il ruolo di Velina nell’edizione 2024/2025.

Dove vedere Striscia la notizia – La voce della presenza (2026) in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,45 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.