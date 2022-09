Quando inizia Striscia la Notizia 2022-2023: la data della prima puntata

Quando inizia Striscia la Notizia 2022-2023? Perché la prima puntata non va in onda lunedì 26 settembre 2022? Ve lo diciamo subito: la nuova stagione dello storico programma di Canale 5 inizierà martedì 27 settembre 2022. Sul perché si sia deciso di partire al martedì invece del lunedì non è noto. Sappiamo però il claim di quest’anno che sarà: la voce dell’intransigenza. “C’è la necessità di porre qualche paletto di fronte alla dilagante ipocrisia di quelli che abusano nel giustificare ogni sconcezza dicendo: va beh, ci sta. Ci sta!”, spiega Antonio Ricci. “Noi non ci stiamo! Citando Vasco Rossi: c’è chi dice no! Ci prendiamo ancora quest’impegno con passione, ma sempre senza il ditino alzato e con tanta, tanta ironia”. Alla guida ci saranno Alessandro Siani e Luca Argentero, all’esordio a Striscia. Riconfermata la squadra degli inviati sparsi per l’Italia per smascherare abusi e soprusi. In più ci saranno due nuovissime veline, che sono la mora Cosmary Fasanelli e la bionda Anastasia Ronca.

Confermate poi le rubriche “Striscia lo striscione” e “Striscia il cartellone” di Cristiano Militello, “Capolavori italiani in cucina” di Paolo Marchi, “Paesi, Paesaggi…” di Davide Rampello, “Occhio al futuro” di Cristina Gabetti, “Speranza verde” di Luca Sardella. E naturalmente “Ambiente Ciovani”, al cui team di giovanissimi esperti formato da Gabriele Scola, Leonardo Tiralongo, Silvia e Serena Mauri, Giulietta Salmeri, si aggiunge Federico Tomasi, 12 anni, baby scalatore da record, il più giovane alpinista della storia a conquistare la vetta del Cervino. Confermato anche l’immancabile appuntamento con Highlander Dj e i suoi videoclip musicali in cui fa cantare (e forse anche parlare, che tecnicamente è un’impresa) politici e non solo. Ai nastri di partenza anche i trasformisti: Dario Ballantini, che debutta come Carlo Calenda, Beppe Grillo (Sergio Friscia), Valeria Graci e il Vespone (Gianpaolo Fabrizio). Nuova anche la sigla di chiusura del programma, dal titolo “Non ci sta!”.

Streaming e tv

Abbiamo visto quando inizia (data) la nuova stagione di Striscia la notizia 2022-2023, ma dove vedere le varie puntate in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 dal 27 settembre 2022 dal lunedì al sabato, alle ore 20.35. Canale 5 è visibile al tasto 5 del digitale terrestre, 105 di Sky. Se non siete a casa potete collegarvi su Mediaset Play.