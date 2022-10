Perché Storie italiane oggi non va in onda: il motivo del cambio di programma su Rai 1

Perché oggi, venerdì 21 ottobre 2022, su Rai 1 non va in onda Storie italiane? Il programma condotto da Eleonora Daniele non verrà trasmesso per lasciare spazio allo Speciale Tg1 sulle consultazioni al Quirinale dove il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della mattinata (alle ore 10,30) incontrerà i gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia, Lega Salvini Premier-Partito sardo d’azione, Forza Italia Berlusconi presidente, Civici d’Italia–Noi moderati (Udc, Coraggio Italia, Noi con l’Italia, Italia al Centro)-Maie. Lo speciale andrà in onda dalle ore 10,15 alle ore 11,55.

Quando torna

Abbiamo visto perché oggi Storie italiane oggi – 21 ottobre 2022 – non va in onda, ma quando torna su Rai 1? Le puntate, se non ci saranno ulteriori cambiamenti, torneranno in onda regolarmente già lunedì 24 ottobre 2022. Dove è possibile vedere il programma in diretta tv e live streaming? Il programma viene trasmesso tutti i giorni su Rai 1. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul primo canale del vostro digitale terrestre, o sul 501 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 101 del vostro telecomando. Ma il programma è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network.