Storia di una ladra di libri: trama, cast e streaming del film

Stasera, sabato 22 gennaio 2022, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Storia di una ladra di libri, film del 2013 diretto da Brian Percival. La pellicola, con protagonisti Sophie Nélisse, Geoffrey Rush ed Emily Watson, è l’adattamento cinematografico del romanzo del 2005 La bambina che salvava i libri, pubblicato successivamente col titolo Storia di una ladra di libri, scritto da Markus Zusak. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La vicenda è narrata dalla Morte, che racconta come si senta misteriosamente affascinata dagli esseri umani e si prenda perciò l’impegno di osservare, di tanto in tanto, la vita di qualcuno di loro. Germania, gennaio 1938. Liesel Meminger è una bambina di nove anni in viaggio con la madre e il fratellino, Werner, su un treno diretto alla città di Molching. Durante il viaggio, il piccolo Werner muore; è in questa occasione che la Morte incontra per la prima volta Liesel Meminger e ne è affascinata a tal punto da decidere di seguirne l’esistenza. Werner viene seppellito in un cimitero accanto alla ferrovia; durante il funerale, Liesel si appropria di un libriccino, il Manuale del Becchino, perduto da uno degli addetti alla sepoltura. Successivamente, la bambina viene data in adozione ad Hans e Rosa Hubermann. Hans è un uomo gentile che fa l’imbianchino, ma non trova lavoro perché non vuole iscriversi al Partito Nazista; Rosa, al contrario, ha un pessimo carattere, anche se in fondo possiede un cuore d’oro, e mantiene gli Hubermann lavando il bucato alle famiglie abbienti di Molching. Dal dialogo tra gli Hubermann e l’assistente sociale che ha accompagnato Liesel si deduce che la madre naturale della bambina è una comunista e ha dovuto abbandonare Liesel e lasciare la Germania per sfuggire alle persecuzioni naziste.

Storia di una ladra di libri: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Storia di una ladra di libri, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sophie Nélisse: Liesel Meminger

Geoffrey Rush: Hans Hubermann

Emily Watson: Rosa Hubermann

Ben Schnetzer: Max Vandenburg

Joachim Paul Assböck: Ufficiale SS

Kirsten Block: Frau Heinrich

Sandra Nedeleff: Sarah

Nico Liersch: Rudy Steiner

Hildegard Schroedter: Frau Becker

Rafael Gareisen: Walter Kugler

Oliver Stokowski: Alex Steiner

Carina Wiese: Barbara Steiner

Barbara Auer: Ilsa Hermann

Heike Makatsch: Madre di Liesel

Levin Liam: Franz Deutscher

Matthias Matschke: Wolfgang

Sebastian Hülk: agente Gestapo

Rainer Reiners: prete

Streaming e tv

Dove vedere Storia di una ladra di libri in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 22 gennaio 2022 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.