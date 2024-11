Storia di una famiglia perbene 2 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata

Storia di una famiglia perbene 2 è la fiction in onda su Canale 5 questa sera, venerdì 1 novembre 2024, in prima visione alle ore 21.30. Si tratta della seconda stagione della serie di successo con Giuseppe Zeno e Simona Cavallari. In tutto sono previste quattro puntate, in prima serata ogni venerdì. Le riprese della serie sono state realizzate in Puglia tra Monopoli, Bari, Molfetta e Giovinazzo. Ma dove vederla la fiction in diretta tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

La terza puntata della seconda stagione va in onda questa sera, 1 novembre 2024, alle ore 21.30 su Canale 5 in prima visione. La serie è diretta da Stefano Reali e scritta da Mauro Casiraghi, Eleonora Fiorini, Stefano Reali con la collaborazione di Roberta Colombo, realizzata dalla 11 Marzo Film di Matteo Levi in coproduzione con Mediaset.

Storia di una famiglia perbene 2 streaming live

Se non siete a casa potete recuperare in qualsiasi momento gli episodi, anche della prima stagione, su Mediaset Infinity, la piattaforma gratuita disponibile su pc, smartphone, smart tv e tablet.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e streaming, ma quante puntate sono previste per Storia di una famiglia perbene 2? In tutto sono previste quattro prime serate su Canale 5 a partire da venerdì 11 ottobre 2024. Ecco la programmazione completa (potrebbe subire variazioni):