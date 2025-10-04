Stolen: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Questa sera, sabato 4 ottobre 2025, alle ore 21.20 su Rete 4 va in onda il film Stolen, pellicola del 2012 diretta da Simon West, con protagonisti Nicolas Cage e Malin Akerman. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Stolen? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Stolen, il film diretto da Simon West, vede protagonista Will Montgomery (Nicolas Cage), ladro tra i più esperti, tradito durante una rapina andata storta. Dopo otto anni di prigione, Will è appena uscito dal carcere deciso a cambiare vita una volta per tutte. Il suo unico desiderio è quello di riallacciare i rapporti con la figlia Alison (Samy Gayle). Ma i suoi ex compari, così come un gruppo di agenti della FBI sono convinti che l’uomo abbia nascosto da qualche parte i 10 milioni del bottino della rapina, prima di farsi arrestare. Per recuperare i soldi, il suo ex complice Vincent (Josh Lucas) rapisce Alison. Will ha solo 12 ore per trovare la somma se vuole riavere sua figlia viva. La sua unica possibilità di salvare la ragazza e di mettere in atto il colpo più audace della sua carriera con l’aiuto di Riley (Malin Akerman), ladra tanto sexy quanto furba.

Stolen: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Nicolas Cage, Malin Akerman, Josh Lucas, Sami Gayle, Danny Huston e Mark Valley. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Nicolas Cage: Will Montgomery

Malin Åkerman: Riley Simms

Josh Lucas: Vincent Sherman

Danny Huston: agente Tim Harland

Mark Valley: agente Fletcher

Sami Gayle: Alison Montgomery

M.C. Gainey: Donald Hoyt

J.D. Evermore: Rookie

Edrick Browne: Jacobs

Barry Shabaka Henley: Reginald

Garrett Hines: Aaron

Jon Eyez: Bertrand

Trailer

Vediamo ora il trailer del film Stolen, in onda su Rete 4.

Streaming e tv

Come fare per vedere Stolen in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – 4 ottobre 2025 – a partire dalle 21.20 su Rete 4. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 4 del telecomando del digitale terrestre. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 104 del decoder. Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.