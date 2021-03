Stasera tutto è possibile 2021: anticipazioni, cast e ospiti dell’ottava e ultima puntata, 23 marzo

Questa sera, martedì 23 marzo 2021, su Rai 2 dalle ore 21,20 va in onda l’ottava e ultima puntata della sesta edizione di Stasera tutto è possibile, lo show condotto da Stefano De Martino con tanti ospiti vip chiamati a giocare e sfidarsi nelle divertenti prove che caratterizzano il programma. In tutto sono previste otto puntate, per regalare al pubblico di STEP un po’ di divertimento e leggerezza, in un periodo così duro. Ma quali sono gli ospiti, il cast, i giochi dell’ultima puntata in onda oggi, 23 marzo? Di seguito tutte le anticipazioni.

Cast, ospiti, giochi e novità

Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli nessuna gara, né vincitori o vinti, ma tantissimi giochi che vedranno protagonisti comici, attori, personaggi dello spettacolo pronti a mettersi in gioco e a cimentarsi in prove tutte da ridere. Ospiti fissi di Stasera tutto è possibile 2021 sono Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che proporrà le imitazioni dei suoi personaggi più celebri. In ogni puntata, poi, ci saranno altri ospiti vip che si cimenteranno nei giochi e nelle prove previste dal programma.

Nell’ottava puntata – in onda su Rai 2 questa sera, 23 marzo 2021 – il tema sarà Sanremo. Sul palco di STEP un parterre di ospiti da gran finale, per ringraziare il pubblico che ha seguito con affetto il programma in questi mesi. Ospiti fissi del programma: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, le cui imitazioni (in particolare quella di Barbara d’Urso) stanno spopolando in tv e sul web e che questa settimana vestirà i panni di quattro protagoniste della tv italiana: Mara Venier, Maria De Filippi, Barbara d’Urso e Mara Maionchi. Con loro a salutare il pubblico ci saranno anche alcuni degli ospiti più amati nel corso delle puntate: Sergio Friscia, Antonio Giuliani e i Gemelli di Guidonia. E ancora, Iva Zanicchi, per la prima volta ospite di Stasera tutto è possibile, Melissa Satta, Ema Stokholma e Ciro Giustiniani.

Non mancherà anche in quest’ultima puntata la mascotte dello show, il Panda, “animato” dal ballerino Egon Polzone. Come sempre sarà una serata all’insegna del buonumore e del sorriso, senza gara, né vincitori o vinti. Intrattenimento e leggerezza caratterizzeranno tutti i giochi e le prove che gli ospiti affronteranno, a cominciare dall’iconica Stanza Inclinata fino all’”elettrizzante” sfida di C’era una Volt. Si improvvisa, si canta, si balla, si mima e, soprattutto, ci si diverte.

Tutto quello che c’è da sapere su Stasera tutto è possibile 2021

Streaming e tv

Dove vedere l’ottava e ultima puntata di Stasera tutto è possibile in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – martedì 23 marzo 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Potrebbero interessarti Serie Tv: e se dicessimo addio al binge-watching? Ghost – Fantasma: il cast (attori) completo del film Chi era Caterina da Cremona, il personaggio interpretato da Matilda De Angelis in Leonardo