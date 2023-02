Stasera tutto è possibile: anticipazioni, ospiti, cast e giochi di oggi, 27 febbraio

Questa sera, lunedì 27 febbraio 2023, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Stasera tutto è possibile, il comedy show di successo realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, condotto da Stefano De Martino. Confermati nel cast del programma Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia con le sue imitazioni. L’Auditorium Rai di Napoli torna a riempirsi, ogni lunedì, di allegria e risate grazie agli ospiti – comici, attori, personaggi dello spettacolo, vecchi e nuovi amici – pronti a giocare e a divertirsi con le prove dello show. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni: cast, ospiti e giochi di oggi

Saranno Nathalie Guetta, Andrea Pucci, Peppe Iodice, Claudio Lauretta, Bianca Guaccero, Elena Santarelli e Giovanni Esposito, oltre a Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che imiterà Mara Venier e Milly Carlucci, gli ospiti della puntata di stasera, 27 febbraio 2023, del comedy show condotto da Stefano De Martino.

Tra i giochi della puntata – intitolata “W la Rai” – oltre all’immancabile “Stanza Inclinata” ci saranno: “Step Burger”, “Decollo Immediato”, “Ma che musical” e “Il Grande Brivido”. Ci sarà, inoltte, il nuovo “Patapouf”: alcuni ospiti saranno al centro del palco, bendati, e balleranno a tempo di musica, mentre gli altri potranno disturbare il gioco spostando e togliendo i pouf presenti sul palco. Quando si fermerà la musica chi è bendato dovrà cercare di sedersi su uno dei pouf presenti per passare al turno successivo, mentre chi rimane senza pouf è eliminato. La regola del programma è sempre e solo una: divertirsi, per serate all’insegna della spensieratezza e del buonumore.

Streaming e tv

Dove vedere Stasera tutto è possibile in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda ogni lunedì alle ore 21,30 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.