A che ora inizia Stasera tutto è possibile 2022-2023: l’orario della messa in onda su Rai 2

A che ora inizia Stasera tutto è possibile 2022-2023, l’ottava stagione del comedy show di successo realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy e condotto da Stefano De Martino? La messa in onda di ogni puntata è in programma per il lunedì sera alle ore 21,30. Ogni serata avrà una durata di circa 3 ore con chiusura prevista intorno alle ore 00,30. Dove vederlo? Il programma, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet, smartphone e smartTv tramite la connessione internet.

Cast

Abbiamo visto a che ora inizia Stasera tutto è possibile 2022-2023, ma qual è il cast del programma? Per questa edizione (l’ottava) sono stati confermati: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni (eccezionalmente assente nella prima puntata) e l’imitatore Vincenzo De Lucia, che imiterà uomini e donne del mondo dello spettacolo. A loro si aggiungeranno di puntata in puntata tanti ospiti diversi. Tante le prove e i giochi in cui tutti dovranno cimentarsi i vari ospiti, a cominciare dall’immancabile Stanza inclinata, con gli sketch improvvisati sul suo pavimento inclinato di 22,5 gradi. Tra gli altri giochi ci saranno anche Step Burger, Stammi dietro dance, Segui il labiale, Mimo senza fili e Do re mi fa male. A questi grandi classici si aggiungerà La stanza buia, una stanza visibile solo grazie alle telecamere a infrarossi che potrà essere utilizzata come penitenza per alcuni degli ospiti che perderanno le sfide nel corso dei vari giochi. Resta invariata l’unica regola di questo feeling good show: divertirsi.