Stasera tutto è possibile 2021 cast: gli ospiti dello show di Stefano De Martino

Parte martedì 12 gennaio 2021, su Rai 2 dalle 21.20, la sesta edizione di Stasera tutto è possibile, il noto programma condotto da Stefano De Martino, con tanti ospiti nel cast pronti a mettersi in discussione e divertirsi con i giochi che caratterizzano la trasmissione. Un modo per regalare al pubblico un po’ di allegria e spensieratezza in un periodo così difficile. In tutto sono previste otto puntate. Ma qual è il cast di Stasera tutto è possibile 2021? Ospiti fissi del programma sono Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che proporrà le imitazioni dei suoi personaggi più celebri. Nel corso delle varie puntate, poi, si aggiungeranno altri vip che giocheranno e si sfideranno nelle varie prove di STEP 2021.

Giochi e novità

Nel corso delle otto puntate di questo feel good show, giunto alla sesta edizione, ritroveremo i giochi “classici” che in questi anni hanno conquistato il pubblico, a cominciare da La Stanza Inclinata, vera e propria icona del programma con il suo pavimento obliquo, di 22,5 gradi, così come Segui il labiale, Mimo senza fili, Cover Step o Speed Quiz. Ma ci saranno anche sfide nuove, che richiederanno, come sempre, grande capacità di improvvisazione destreggiandosi tra canto, ballo, imitazioni e varie abilità.

Tra i giochi con cui esordirà questa nuova edizione ci saranno: All’unisono, Elastic speed, Serenata step, Stammi dietro dance, Pollovolo, Il grande brivido e Rumori di mimo. Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli nessuna gara, né vincitori o vinti, ma tantissimi giochi che vedranno protagonisti gli ospiti del cast di Stasera tutto è possibile, vale a dire comici, attori, personaggi dello spettacolo pronti a mettersi in gioco e a cimentarsi in prove tutte da ridere.

Quante puntate

Abbiamo visto il cast, gli ospiti fissi e i giochi di Stasera tutto è possibile 2021, ma quante puntate sono previste nello show condotto da Stefano De Martino? In tutto sono otto puntate, a partire da martedì 12 gennaio 2021. Dalla settimana successiva, l’appuntamento con il comedy show sarà il lunedì, sempre in prima serata. Ma vediamo insieme la programmazione di Rai 2 (attenzione: potrebbe variare) per Stasera tutto è possibile 2021:

Prima puntata: martedì 12 gennaio 2021

Seconda puntata: lunedì 18 gennaio 2021

Terza puntata: lunedì 25 gennaio 2021

Quarta puntata: sabato 30 gennaio 2021

Quinta puntata: lunedì 1 febbraio 2021

Sesta puntata: lunedì 8 febbraio 2021

Settima puntata: lunedì 15 febbraio 2021

Ottava puntata: lunedì 22 febbraio 2021

