Stasera Italia: ospiti, anticipazioni e streaming oggi 8 aprile 2020

Questa sera, mercoledì 8 aprile 2020, alle ore 20,30 su Rete 4 va in onda Stasera Italia, programma (talk) politico condotto da Barbara Palombelli che vedrà tanti ospiti dibattere sull’emergenza Coronavirus, le misure prese dal Governo e sulla crisi economica post virus. A seguire lo Speciale Coronavirus che durerà fino a tarda sera. Ma quali saranno gli ospiti della puntata di oggi? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Ospiti

Ospiti della puntata di oggi di Stasera Italia speciale Coronavirus saranno tanti giornalisti, politici ed esperti che interverranno in collegamento dalle loro case o posti di lavoro. Nella puntata di ieri, 7 aprile, è stato ospiti il presidente della Lombardia, Attilio Fontana. “Da quando ho chiesto l’autonomia, da un anno e mezzo, dicevo che avevamo necessità di assumere più medici ed infermieri e ne avevamo le risorse”, le parole del presidente Fontana. “Non dovevamo andare a chiedere allo Stato ulteriori risorse, ma una legge dello Stato ce lo ha impedito. La Finanziaria del 2014 poneva un limite alle somme che potevano essere spese per assunzione del personale e la somma era la somma del 2004, ridotta dell’1,4 per cento. Oltre non si poteva andare. Se la Lombardia avesse affrontato questa pandemia con mille medici e mille infermieri in più, sarebbe stata sempre drammatica ma forse i nostri medici ed infermieri non si sarebbero ridotti in queste condizioni di resistenza”.

Stasera Italia in tv e streaming: dove vedere il programma

Il programma condotto da Barbara Palombelli va in onda oggi, 8 aprile 2020, alle ore 20,30 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

Leggi anche: 1. “In Lombardia non si potevano fare zone rosse, non si poteva fermare la produzione”: parla a TPI il presidente di Confindustria Lombardia / 2. Per avere gli Eurobond servono gli Stati Uniti d’Europa (di E. Serafini)

