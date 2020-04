Stasera Italia: ospiti, anticipazioni e streaming oggi 22 aprile 2020

Torna questa sera, 22 aprile 2020, Stasera Italia, lo speciale di Rete 4 in prima serata condotto da Barbara Palombelli. Ancora una volta si affronteranno diversi temi legati all’emergenza Coronavirus, con l’imminente ripresa della normalità e delle attività economiche in vista della Fase 2. Ma quali saranno le misure del governo per evitare una risalita della curva dei contagi? Di questo e molto altro si parlerà nella puntata di oggi di Stasera Italia, con ospiti ed esperti in studio e in collegamento. Di seguito le anticipazioni.

Stasera Italia, gli ospiti di oggi

L’appuntamento consueto delle 20.30 con Stasera Italia su Rete 4 si prolunga oggi, 22 aprile 2020, in prima serata per uno speciale sul Coronavirus condotto sempre da Barbara Palombelli. Secondo l’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile allo stato attuale sono 107.709 le persone positive al Covid-19, 24.648 le vittime e 51.600 i guariti per un totale di 183.957 casi. Ieri il premier Conte ha tenuto una audizione in Senato, nella quale ha anticipato che il 4 maggio ci sarà un allentamento delle restrizioni e che, seppur gradualmente, avrà inizio la Fase 2. Ma in che modo verranno riprese alcune attività con tutti gli standard di sicurezza al fine di non far ripiombare il Paese nell’emergenza dalla quale sta pian piano uscendo? Come verrà strutturata questa ripartenza?

Di questo e molto altro si parlerà nella puntata di oggi di Stasera Italia, con politici, esperti e molti altri ospiti. Appuntamento su Rete 4 dalle 21.25 dopo il classico appuntamento delle 20.30.

Stasera Italia in tv e streaming: dove vedere il programma

Il programma condotto da Barbara Palombelli va in onda oggi, 22 aprile 2020, alle ore 20,30 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

Leggi anche: 1. “In Lombardia non si potevano fare zone rosse, non si poteva fermare la produzione”: parla a TPI il presidente di Confindustria Lombardia / 2. Per avere gli Eurobond servono gli Stati Uniti d’Europa (di E. Serafini)

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Netflix raggiunge 16 milioni di utenti durante l’emergenza Covid-19 Quanto guadagna Alberto Angela: lo stipendio del conduttore di Meraviglie Duca degli Abruzzi, chi era l’alpinista rievocato da Alberto Angela in Meraviglie