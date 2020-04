Stasera Italia: ospiti, anticipazioni e streaming oggi 15 aprile 2020

Torna questa sera, 15 aprile 2020, Stasera Italia, lo speciale di Rete 4 in prima serata condotto da Barbara Palombelli. Un nuovo approfondimento sull’emergenza Coronavirus che il nostro Paese affronta ormai da settimane. Quali le prospettive future? Il governo ha prolungato le misure più restrittive fino al 4 maggio. Quando inizierà la cosiddetta fase 2? Quali conseguenze avrà l’economia globale quando l’emergenza sanitaria sarà superata? Di questo e molto altro si parlerà nella puntata di oggi di Stasera Italia, con ospiti ed esperti in studio e in collegamento. Di seguito le anticipazioni.

Stasera Italia, gli ospiti di oggi

L’appuntamento consueto delle 20.30 con Stasera Italia su Rete 4 si prolunga oggi, 15 aprile 2020, in prima serata per uno speciale sul Coronavirus condotto sempre da Barbara Palombelli. In studio e in collegamento esperti, scienziati e virologi ci aggiorneranno sui passi avanti che la ricerca sta facendo nella lotto contro il Covid-19, sperando di arrivare nei prossimi mesi ad avere un vaccino.

Dopo il prolungamento delle misure più restrittive fino al 4 maggio, il governo è al lavoro insieme alla task force guidata da Vittorio Colao per programmare la Fase 2. Per diversi mesi, infatti, dovremo convivere con il virus e la riapertura di tutte le attività sarà graduale. Alcune regioni hanno già previsto l’obbligo di mascherine, per cercare di limitare i contagi pur facendo ripartire la macchina economica e produttiva del Paese.

Dopo l’emergenza sanitaria, c’è poi la crisi economica. Tutto il pianeta, ha fatto sapere l’Fmi, è in recessione, e nel 2020 l’Italia secondo le stime dovrebbe registrare un calo del Pil del 9,1 per cento. Le varie forze politiche si dividono sulle misure da adottare a livello europeo, in particolare sull’uso del Mes. In questi giorni, intanto, è in pagamento il bonus da 600 euro per 1,8 milioni di lavoratori.

Gli ammortizzatori sociali annunciati saranno in grado di contenere l’emergenza? E, per quanto riguarda il settore terziario, quali sono le prossime mosse che il Governo Conte intende compiere? Di questo e molto altro si parlerà nella puntata di oggi di Stasera Italia, con politici, esperti e molti altri ospiti. Appuntamento su Rete 4 dalle 21.25 dopo il classico appuntamento delle 20.30.

Stasera Italia in tv e streaming: dove vedere il programma

Il programma condotto da Barbara Palombelli va in onda oggi, 15 aprile 2020, alle ore 20,30 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

