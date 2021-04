Stasera in tv 22 aprile 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 22 aprile 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, giovedì 22 aprile 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 22 aprile 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Un passo dal cielo 6

Questa sera su Rai 1 va in onda Un passo dal cielo 6.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Anni 20

23:05 – 9-1-1 La storia di Athena

Questa sera su Rai 2 va in onda il programma Anni 20.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Via Dei Matti n°0

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Amore criminale

Questa sera su Rai 3 va in onda la trasmissione Amore criminale.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – DRITTO E ROVESCIO

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Dritto e rovescio.

STASERA IN TV 22 APRILE 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – L’ISOLA DEI FAMOSI

Questa sera su Canale 5 va in onda l’Isola dei Famosi 2021

GUIDA TV 22 APRILE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE

21:20 – SECURITY

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Security

Trama: Adrenalinico e coinvolgente action-thriller con Antonio Banderas e Ben Kingsley. Eddie Deacon è un ex veterano dei servizi speciali, ora impiegato come guardia di sicurezza di un centro commerciale. Durante la sua prima sera di lavoro, si ritroverà coinvolto nella protezione di una bambina, testimone di un crimine.

PROGRAMMI 22 APRILE 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La7 va in onda Piazzapulita di Corrado Formigli.

PROGRAMMI TV 22 APRILE 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – The Amazing Spider-Man 2

Su Tv8 questa sera va in onda The Amazing Spider-Man 2.

NOVE

20:30 – Deal With It – Stai al gioco

21:25 – E io non pago

Questa sera sul Nove va in onda E io non pago.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Acts of Violence

Stasera su Sky Cinema 1 va in onda il film Acts of Violence.

Trama: Tre coraggiosi fratelli non esitano a mettere a repentaglio le loro stesse vite per salvare la fidanzata di uno di loro.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia – Il campionato del mondo Ep. 19

21:15 – Cinque ragazzi per me

Su Sky Uno questa sera è in programma la prima puntata di Cinque ragazzi per me.

