Stasera c’è Cattelan su Rai 2 streaming e diretta tv: dove vedere il late show

Stasera c’è Cattelan è il nuovo late show condotto da Alessandro Cattelan in seconda serata su Rai 2, a partire dal 20 settembre 2022, intorno alle ore 23.30. Appuntamento ogni martedì, mercoledì e giovedì. Un late show americano con tanti ospiti, giochi, ironia e spensieratezza, con momenti musicali affidati agli Street Clarks. Ma dove vedere in diretta tv e in streaming Stasera c’è Cattelan? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento su Rai 2 con Stasera c’è Cattelan alle ore 23.30 a partire dal 20 settembre ogni martedì, mercoledì e giovedì. In tutto sei settimane di messa in onda, per un totale di 18 puntate. Dopo una prima versione autunnale, il late show tornerà in onda a gennaio. Rai 2 è visibile al tasto 2 del digitale terrestre e sul 102 di Sky.

Stasera c’è Cattelan su Rai 2 streaming live

Se non siete a casa, potete seguire la diretta streaming su RaiPlay, la piattaforma gratuita disponibile su pc, smartphone e tablet. Sarà possibile recuperare le varie puntate in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand insieme alle clip più divertenti della serata, dopo la messa in onda.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Stasera c’è Cattelan su Rai 2? Il programma sarà trasmesso su Rai 2 in seconda serata a partire dal 20 settembre il martedì, mercoledì e giovedì, intorno alle ore 23:30 per sei settimane, in totale quindi 18 puntate. “Abbiamo strutturato la seconda serata come una sorta di appuntamento seriale, che possa portare avanti un racconto per tre giorni alla settimana. Dopo un primo ciclo autunnale, Stasera c’è Cattelan torna a gennaio”, ha spiegato Coletta. A gennaio la trasmissione avrà una durata maggiore, di 10 settimane.