Stasera c’è Cattelan su Rai 2: anticipazioni e ospiti del late show di Alessandro Cattelan. Quante puntate, streaming, orario

Stasera c’è Cattelan è il nuovo late show di Rai 2 condotto da Alessandro Cattelan in seconda serata a partire dal 20 settembre 2022. In tutto tre puntate settimanali, il martedì, mercoledì e giovedì, a partire dalle ore 23:30. Con lui la musica degli Street Clarks. Una versione che ricorda molto da vicino EPCC, il suo late show per anni in onda su Sky. Tanti i grandi ospiti di Stasera c’è Cattelan. Scopriamo allora tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Abbiamo davanti un autunno complicato: tra riscaldamento al minimo e bollette alle stelle, ci sarà bisogno di un momento di leggerezza, ed ecco quindi arrivare su Rai 2 Alessandro Cattelan ad accendere la seconda serata. A partire dal 20 settembre, il conduttore tornerà al late night tra interviste, grandi ospiti, momenti musicali, rubriche e riflessioni sull’attualità.

Stasera c’è Cattelan sarà un programma fedele a sé stesso: interviste originali e divertenti, giochi, improvvisazione e voglia di mettersi in discussione, senza mai prendersi troppo sul serio. Un late show sul modello americano, un format di cui Cattelan è assoluto maestro e maggior interprete in Italia. Dopo averlo fatto per tanti anni su Sky con E poi c’è Cattelan, questo genere televisivo sbarca in Rai.

Ci saranno tutti gli elementi che hanno reso celebri gli incontri tra Alessandro e i protagonisti del mondo dello sport, a cominciare dal fenomenale quartetto composto da Bobo Vieri, Antonio Cassano, Lele Adani e Nicola Ventola, ospiti della prima puntata, passando per i protagonisti del mondo della musica, dell’intrattenimento, del cinema e della cultura pop. Nella prima puntata anche Cristiano Malgioglio. Il racconto che farà Cattelan sarà quanto più possibile leggero, ironico e originale, anche grazie alle tante rubriche che animeranno il programma. Il viaggio di Alessandro non è solo un’idea, ma anche un fatto: lo studio che ospiterà il programma sarà prima a Torino, la città dell’Eurovision, e poi a Milano. Insieme a Cattelan ci saranno i fedeli Street Clerks e il nuovo arrivato Mike Lennon.

“Su Rai 2 vogliamo portare linguaggi nuovi, con volti che possano parlare a una platea più larga e giovane. Abbiamo strutturato la seconda serata come una sorta di appuntamento seriale, che possa portare avanti un racconto per tre giorni alla settimana. Dopo un primo ciclo autunnale, Stasera c’è Cattelan torna a gennaio”, ha raccontato in conferenza stampa Stefano Coletta, direttore Intrattenimento del Prime Time.

“La maggior parte delle cose che accadono in tv e che sono percepite dal pubblico come degli imprevisti, sono in realtà il frutto di un lavoro autoriale. Nello show abbiamo pensato a una nuova rubrica, nella quale ironizziamo su tale aspetto”, ha raccontato Cattelan. “Il late night è il format dove mi trovo meglio. Il bello di questo genere è che ogni puntata è diversa dalle altre. Per quanto riguarda gli ospiti, noi cerchiamo di avere le persone maggiormente in voga in quel determinato momento”.

Stasera c’è Cattelan su Rai 2: quante puntate e a che ora inizia

Quante puntate sono previste per Stasera c’è Cattelan su Rai 2? Appuntamento su Rai 2 in seconda serata a partire dal 20 settembre il martedì, mercoledì e giovedì, intorno alle ore 23:30, per sei settimane. In totale quindi 18 puntate in questa prima tranche autunnale. “Abbiamo strutturato la seconda serata come una sorta di appuntamento seriale, che possa portare avanti un racconto per tre giorni alla settimana. Dopo un primo ciclo autunnale, Stasera c’è Cattelan torna a gennaio”, ha spiegato Coletta. A gennaio la trasmissione avrà una durata di 10 settimane, quindi altre 30 puntate.

Streaming e tv

Dove vedere Stasera c’è Cattelan su Rai 2? Appuntamento ogni martedì, mercoledì e giovedì alle ore 23.30 su Rai 2 dal 20 settembre. Basta sintonizzarsi al tasto 2 del digitale terrestre o 102 di Sky. Se non siete a casa, potete seguire lo show su Rai Play, sia il live streaming che recuperando le singole puntate in qualsiasi momento on demand, insieme alle clip più divertenti della serata, dopo la messa in onda.