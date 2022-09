Stasera c’è Cattelan su Rai 2: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Stasera c’è Cattelan su Rai 2? Il late show di Alessandro Cattelan va in onda su Rai 2 in seconda serata dalle 23 circa il martedì, il mercoledì e il giovedì a partire dal 20 settembre 2022. In tutto sono previste sei settimane di messa in onda, con tre appuntamenti a settimana, per un totale quindi di 18 puntate. Il programma poi tornerà a gennaio con una versione più lunga, di 10 settimane.

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Stasera c’è Cattelan su Rai 2? Appuntamento tre volte a settimana, martedì, mercoledì e giovedì, in seconda serata dalle 23. La chiusura è prevista intorno a mezzanotte e un quarto, quindi la durata è di poco più di un’ora. Un programma leggero e divertente, con interviste ironiche, giochi, intermezzi musicali, senza prendersi troppo sul serio.

Streaming e tv

Dove vedere Stasera c’è Cattelan su Rai 2? Appuntamento ogni martedì, mercoledì e giovedì alle ore 23.30 su Rai 2 dal 20 settembre. Basta sintonizzarsi al tasto 2 del digitale terrestre o 102 di Sky. Se non siete a casa, potete seguire lo show su Rai Play, sia il live streaming che recuperando le singole puntate in qualsiasi momento on demand, insieme alle clip più divertenti della serata, dopo la messa in onda.