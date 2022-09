A che ora inizia Stasera c’è Cattelan su Rai 2: l’orario di messa in onda del late show

A che ora inizia Stasera c’è Cattelan su Rai 2? Appuntamento su Rai 2 ogni martedì, mercoledì e giovedì dal 20 settembre 2022 in seconda serata dalle 23-23.30, dopo la fine del programma di prima serata. Un late show sul modello americano che riprende le fila di E poi c’è Cattelan, andato in onda per anni su Sky, e che porta un genere nuovo sulla tv pubblica. La durata della trasmissione è di circa un’ora. In tutto sono previste tre puntate settimanali, per un totale di sei settimane.

La prima tranche della trasmissione avrà quindi una durata di 18 puntate. Stasera c’è Cattelan su Rai 2 tornerà poi a gennaio per 10 settimane. Al centro interviste con ospiti famosi, momenti di spensieratezza, giochi e ironia. Non mancherà la musica grazie agli Street Clarks, la band del programma. Il racconto che farà Cattelan sarà quanto più possibile leggero, ironico e originale, anche grazie alle tante rubriche che animeranno il programma. Il viaggio di Alessandro non è solo un’idea, ma anche un fatto: lo studio che ospiterà il programma sarà prima a Torino, la città dell’Eurovision, e poi a Milano.

Streaming e tv

Dove vedere Stasera c’è Cattelan su Rai 2? Appuntamento ogni martedì, mercoledì e giovedì alle ore 23.30 su Rai 2 dal 20 settembre. Basta sintonizzarsi al tasto 2 del digitale terrestre o 102 di Sky. Se non siete a casa, potete seguire lo show su Rai Play, sia il live streaming che recuperando le singole puntate in qualsiasi momento on demand, insieme alle clip più divertenti della serata, dopo la messa in onda.