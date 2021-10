Star in the star streaming e diretta tv: dove vedere la semifinale

Questa sera, giovedì 7 ottobre 2021, alle ore 21,25 su Canale 5 va in onda la quarta puntata (la semifinale) di Star in the star, il nuovo celebrity show condotto da Ilary Blasi. Lo show prodotto da Banijay è basato su un format internazionale che in Germania va in onda con il nome di “Big Performance”. In ogni puntata dieci concorrenti misteriosi si esibiscono travestiti da cantanti famosi di cui dovranno interpretare brani di successo. Dove vedere la quarta puntata (semifinale) di Star in the star in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda stasera – 7 ottobre 2021 – alle ore 21,25 su Canale 5 (canale 5 o 505 – versione HD – del digitale terrestre).

Star in the star streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Concorrenti e cantanti imitati

Abbiamo visto dove vedere in diretta tv e in streaming Star in the star, ma chi sono i concorrenti che partecipano al programma e quali i cantanti imitati? Il celebrity show condotto da Ilary Blasi prevede che 10 concorrenti appartenenti al mondo dello spettacolo abbiano la possibilità di vestire i panni delle più grandi leggende della musica italiana e internazionale: Mina, Claudio Baglioni, Loredana Bertè, Patty Pravo, Pino Daniele, Zucchero, Elton John, Madonna, Michael Jackson e Lady Gaga. Le celebrità verranno, infatti, trasformate in tutto e per tutto: dalla ricostruzione del volto per mezzo di artefici iper-realistici in silicone al platino, fino ad arrivare a esibirsi con movenze e sfumature vocali appartenenti all’artista che dovranno interpretare.

I concorrenti di Star in the star, secondo il meccanismo del programma, dovranno quindi portare in scena dei brani di successo travestendosi e imitando in tutto e per tutto i popolari cantanti autori di quei brani. La canzone per la prima parte di performance sarà in playback, poi dopo il primo minuto si passerà al live ed è qui che i giurati e il pubblico da casa, aiutati anche dagli indizi dati nelle clip, dovranno cercare di individuare il personaggio famoso che si nasconde sotto il celebre cantante. Il cast dei 10 concorrenti vip che prendono parte a questa prima edizione di Star in the star è totalmente top secret. Un format che molti hanno paragonato ad un mix di due programmi di successo in onda sulla Rai, Tale e Quale Show e Il cantante mascherato, suscitando anche diverse polemiche.